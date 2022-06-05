Baza: административное здание подожгли в Крыму Baza: неизвестные подожгли здание администрации сельского поселения Пушкино в Крыму

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В Крыму неизвестные подожгли здание администрации сельского поселения Пушкино, сообщает Telegram-канал Baza. Пожар произошел после того, как в окно одного из кабинетов кинули бутылку с горючей смесью.

«Снаряд» угодил в комнату, в которой проводятся заседания местных депутатов. В результате инцидента начался пожар. Прибывшие на место спасатели быстро потушили огонь.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося. Депутаты сельской администрации не знают, кто мог совершить поджог.

Ранее в Крыму пытались поджечь военкомат. Злоумышленник перелез через забор и метнул «коктейль Молотова» в окно, после чего скрылся. Отмечается, что за последнее время российские военкоматы пытались поджечь 17 раз.