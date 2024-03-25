Батарейный шкаф подожгли у железнодорожной станции в Петербурге «Mash на Мойке»: батарейный шкаф подожгли у ж/д станции Удельная в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщает, что двое неизвестных подожгли батарейный шкаф у железнодорожной станции Удельная в Выборгском районе Санкт-Петербурга. По данным канала, злоумышленники попали в объектив камеры видеонаблюдения.

Как отмечает канал, у шкафа была погнута дверь, на корпусе был оплавленный пластик, кусочек тряпки и копоть, от конструкции исходил запах горючего. Канал утверждает, что место инцидента обследовали кинологи, служебная собака провела сотрудников к проспекту Испытателей, где находится метро «Пионерская».

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге на территории Республики Крым. Правоохранители задержали 24-летнюю россиянку, завербованную украинскими спецслужбами. При обысках у нее нашли изготовленные самостоятельно зажигательные устройства и компоненты к ним, а также переписку с украинским координатором.

Тем временем правительство РФ поддержало законопроект депутата Госдумы от «Единой России» Олега Гарина, которым предлагается привлекать к уголовной ответственности за диверсию с 14 лет. В текущей редакции такая ответственность предусмотрена с 16-летнего возраста. Максимальное наказание по соответствующим статьям предусматривает пожизненное лишение свободы.