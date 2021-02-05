Батареи в Москве станут максимально горячими из-за сильных морозов

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В Москве приступили к постепенному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящих сильных морозов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры. По ночам в отдельных регионах Москвы может быть до минус 27 градусов. Энергетики приступили к поэтапному повышению температуры теплоносителя в системе теплоснабжения, чтобы в период сильных морозов довести её до максимального значения.

Нельзя в один миг уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная несколькоступенчатая процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков, — цитирует телеканал «360» Бирюкова.

Власти города предупреждают о затруднении движения на дорогах. Водителей просят быть предельно внимательными в условиях плохой видимости из-за снегопада. Ветер может повредить деревья, линии электропередачи и другие объекты. Машины рекомендуется оставлять на закрытых парковках и в гаражах. Пешеходам также нужно быть осторожными и выбирать подходящую обувь и одежду для выхода на улицу.

Как писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что начиная с воскресенья температура на европейской части страны окажется ниже нормы на семь градусов, а уже с понедельника-вторника — на восемь. И потепления ждать не приходится. В течение следующей недели ночные температуры ожидаются в районе 20–25 градусов мороза, днём — минус 13–18.