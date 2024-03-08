«Батареи ледяные»: в Шагонаре пожаловалась на отсутствие тепла после аварии Жительница Шагонара сообщила об отсутствии тепла в домах после аварии на ТЭЦ

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Жительница города Шагонар в Туве Марина рассказала NEWS.ru, что после аварии на ТЭЦ в многоэтажных домах до сих пор не восстановили теплоснабжение. По ее словам, прошлой ночью затопили первый котел, но тепло пришло только в частные благоустроенные дома.

Так как в многоэтажных домах слили воду с труб, до сегодняшнего дня в квартирах холодно и батареи ледяные. Не спешат запустить воду в трубы многоэтажных домов, чтобы хотя бы чуть-чуть поддерживать тепло и чтобы батареи не замерзали, — сообщила женщина.

По ее словам, сегодня в город доставили передвижные котельные. Однако тепла в многоквартирных домах все еще нет.

Администрация города пишет в своей странице во «ВКонтакте», что по всему городу запустили тепло, но это не так. Тепло только в частных домах, в многоэтажках нет, — сказала Марина.

Утром 8 марта глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что после аварии на Шагонарской ТЭЦ в городе запустили три мобильные котельные, для этого специалисты работали всю ночь. По его словам, еще пять передвижных котельных готовят к запуску. Всего в город планировалось доставить 17 мобильных котельных, в том числе четыре авиацией из Москвы.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, в результате которого пострадали 23 человека. СК завел уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. ТАСС со ссылкой на службы ЖКХ сообщал, что в результате аварии в Шагонаре остались без тепла 278 жилых домов, в которых проживают порядка четырех тысяч человек, что составляет треть всего населения города, также пострадали 19 социальных объектов.

7 марта в Минздраве РФ сообщили, что восемь пострадавших при аварии на Шагонарской ТЭЦ были доставлены в Красноярскую краевую клиническую больницу. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что состояние двух человек крайне тяжелое, еще шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.