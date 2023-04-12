«Батальон, полтора в день»: военэксперт об отчаянном положении ВСУ на юге Эксперт Матвийчук рассказал, что под Артемовск ежедневно приходят подкрепления ВСУ

Фото: МО Украины

Ситуация в Артемовске остается для ВС России непростой, но не критической, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, ВСУ не только не уходят из города, но и ежедневно присылают подкрепления — не меньше батальона.

Не подтвердилась недавняя информация об отводе ВСУ своих сил из города. Причем не просто не подтвердилась,— со стороны Часова Яра ежедневно прибывает батальон — полтора украинских бойцов. Но при этом динамика все же сохраняется за «Вагнером» и ВС России, — сообщил эксперт.

По его словам, в Артемовске сейчас продолжаются тяжелые бои. На флангах силы ВДВ заняли крепкую оборону, иногда переходя в наступление.

Так что ситуация продолжает оставаться достаточно непростой, но не критической. В скором времени этот вопрос все-таки должен быть снят с повестки, — заявил Матвийчук.

Ранее исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о своем визите в Артемовск. Он рассказал, что, отступая из Артемовска, украинские военные подорвали здание городской администрации. По мнению Пушилина, для восстановления города из руин потребуется много работы.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной, но контролируемой для ВСУ. Он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.