Батальон имени Судоплатова в Запорожье пополнился добровольцами из Сербии

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Сербы вступили в ряды добровольческого батальона им. Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По словам главы региона, на родине они служили в военной полиции и являются мастерами восточных единоборств.

Батальон имени Павла Судоплатова пополнился добровольцами из братской Сербии, прибывшими в Запорожскую область для защиты наших границ, — говорится в сообщении.

В ноябре сообщалось, что добровольческий батальон им. Судоплатова, сформированный на территории Запорожской области, готов приступить к боевым действиям. Тогда отмечалось, что бойцы батальона пока что не выезжали на передовую и были заняты процессом боевого слаживания.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября подписал изменения в федеральный закон «О ветеранах». Отныне он устанавливает статус ветерана боевых действий для лиц, поступивших в созданные по решению органов государственной власти России добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции. В этой связи добровольцы и члены их семей смогут пользоваться льготами и мерами соцподдержки наряду с военнослужащими РФ.