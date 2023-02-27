Басурин отказался работать на ЧВК «Вагнер» Отставной полковник ДНР Басурин отказался работать на ЧВК «Вагнер», но готов сотрудничать с ней

Фото: Дмитрий Мармышев/ТАСС

Эдуард Басурин

Бывший представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики полковник в отставке Эдуард Басурин заявил, что не станет работать на частную военную компанию «Вагнер», передает РБК. При этом он не исключает сотрудничества с «музыкантами».

Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру «музыкантов», а сотрудничать я с ними согласен, — сообщил он.

Басурин подчеркнул, что будет заниматься общественно-информационной деятельностью. Он рассказал, что теперь ведет свой Telegram-канал, другие предложения о сотрудничестве он пока не рассматривает.

Ранее Басурин сообщил, что перестал выполнять функции представителя Минобороны РФ. По его словам, теперь он пенсионер. Он добавил, что ему поступило несколько предложений о сотрудничестве.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram видеозапись диалога бизнесмена Евгения Пригожина с Басуриным. Предприниматель предложил ему вступить в ЧВК «Вагнер».