Бывший представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики полковник в отставке Эдуард Басурин заявил, что не станет работать на частную военную компанию «Вагнер», передает РБК. При этом он не исключает сотрудничества с «музыкантами».
Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен. Я не буду официально входить в структуру «музыкантов», а сотрудничать я с ними согласен, — сообщил он.
Басурин подчеркнул, что будет заниматься общественно-информационной деятельностью. Он рассказал, что теперь ведет свой Telegram-канал, другие предложения о сотрудничестве он пока не рассматривает.
Ранее Басурин сообщил, что перестал выполнять функции представителя Минобороны РФ. По его словам, теперь он пенсионер. Он добавил, что ему поступило несколько предложений о сотрудничестве.
Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram видеозапись диалога бизнесмена Евгения Пригожина с Басуриным. Предприниматель предложил ему вступить в ЧВК «Вагнер».