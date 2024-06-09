Бастрыкину доложат о погоне ГАИ, в которой пострадали дети Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки в связи с погоней ГАИ в Новоуральске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту полицейской погони в Свердловской области, в результате которой пострадали двое детей, сообщает пресс-служба ведомства. Несовершеннолетние упали с питбайка и ударились о бетонные плиты.

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе проверки по факту травмирования детей при задержании в Свердловской области, — говорится в сообщении.

Об инциденте, который произошел в Новоуральске, стало известно 9 июня. Сотрудники ДПС устроили погоню за двумя детьми на питбайке, которая закончилась ДТП. Пострадавшими оказались мальчики 13 и 8 лет. Они пришли в гараж, где находился отцовский питбайк, и решили на нем покататься. Их заметила патрульная машина и погналась за ними. В момент погони дети упали с мотоцикла и ударились о бетонные плиты.

В конце апреля в подмосковном Пушкино при столкновении со служебным автомобилем полиции погиб мотоциклист. Это произошло примерно в 19:30 у одного из домов в микрорайоне Дзержинец. Если вина сотрудника будет доказана, его уволят и привлекут к ответственностм. По результатам медицинского освидетельствования водитель автомобиля был трезв.