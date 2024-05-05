Бастрыкина возмутило бездействие полицейских в Тверской области Глава СК поручил проверить информацию о бездействии полиции в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о проверке из-за возможного бездействия сотрудников органов правопорядка в Тверской области, сообщает ведомственная пресс-служба. В пример СК приводит случай, когда злоумышленники избили супружескую пару на территории региона, а полицейские отказались возбуждать уголовное дело по этому инциденту.

По факту халатных действий сотрудников полиции следственным управлением СК России по Тверской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении.

Речь идет о случае, когда злоумышленники на внедорожнике угрожали и преследовали супружескую пару с ребенком. Глава семейства хотел избежать конфликта и продолжил движение, однако те догнали автомобиль и избили его вместе с супругой.

Мужчина зафиксировал травмы — перелом лодыжки левой голени — и обратился в полицию. Стражи порядка, несмотря на имеющуюся видеозапись избиения, отказали в возбуждении дела. Они утверждали, что потерпевший получил травму из-за неаккуратных действий.

Доклад о ходе проверки и всех установленных обстоятельствах Бастрыкин поручил главе следственного управления Альберту Кизимову.

Ранее в отношении нижегородского полицейского, смотревшего, как его коллега бьет током задержанного, возбудили уголовное дело о халатности. Юристы добивались этого девять месяцев, поначалу сообщение о преступлении отказывались регистрировать. Сам сотрудник объяснил бездействие тем, что не знал закона «О полиции» и как ему поступать.