Бастрыкин заинтересовался школьником-вымогателем из Петербурга Бастрыкин поручил возбудить дело из-за школьника-вымогателя из Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий ученика одной из школ Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве. Местному управлению СК поручено провести проверку и доложить о результатах.

Информация о 13-летнем хулигане была опубликована в одном из Telegram-каналов. Там сказано, что, помимо прочего, подросток отбирал деньги у других школьников, а руководство учебного заведения бездействует. В настоящее время следственные органы проводят проверку.

Глава ведомства дал поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели школьника в Татарске Новосибирской области. Мальчик умер после тренировки в школе. По словам местных жителей, тренер пытался реанимировать ребенка до приезда скорой, но школьник скончался в больнице.

Завести дело было поручено руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалеву, местные следственные органы проводят процессуальную проверку.