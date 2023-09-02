Бастрыкин взял на личный контроль ход дела о ДТП с экс-судьей из Адыгеи

Фото: Russian Investigative Committee/Global Look Press

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования дела по факту ДТП в Адыгее с участием бывшего судьи, сообщила пресс-служба СК. В результате аварии погиб девятилетний мальчик и пострадали восемь человек.

В сюжете (федерального телеканала — ред. NEWS.ru) отмечалось, что лицо, совершившее наезд на ребенка, может избежать уголовной ответственности из-за своего статуса судьи в отставке <...> Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Ларину В.А. доложить о ходе расследования уголовного дела, — говорится в заявлении Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что водитель внедорожника наехал на людей в парке Майкопа. Виновником аварии оказался судья городского суда Анатолий Горголин. Мужчина разогнался, после чего у него отказали тормоза. В результате аварии девятилетний ребенок скончался на месте. Также пострадали две девочки семи и 12 лет и два мальчика восьми и десяти лет. Им оказали неотложную медицинскую помощь. Семилетняя девочка находится в реанимации. В больницу также были доставлены водитель и пассажиры внедорожника.