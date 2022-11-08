Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника из Новосибирска

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника с эпилепсией в Новосибирске, сообщает «Сиб.фм». Он поручил следователям новосибирского СК докладывать ему о ходе проверки.

Инцидент произошел в школе Новосибирска № 218, где в первый день после каникул избили 12-летнего мальчика с диагнозом «эпилепсия». Мать пострадавшего предположила, что на ее сына напал одноклассник. При этом она исключила, что ее сын мог спровоцировать драку. Ребенок пожаловался преподавателям на боль, однако учитель не отвела ребенка к медикам и не стала вызывать скорую.

По данным издания, новосибирские следователи проведут процессуальную проверку по факту насилия в отношении школьника, а также дадут действиям педагогов учебного заведения оценку на предмет халатности. Затем о результатах проверки доложат главе СК России Александру Бастрыкину.

В свою очередь директор школы Ирина Трунова пообещала разобраться в ситуации и предоставить всю информацию в департамент образования мэрии, а в пресс-службе МВД по Новосибирской области рассказали, что сообщение было зарегистрировано, сотрудники полиции начали проверку.