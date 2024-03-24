Бастрыкин прибыл на место теракта в «Крокусе» Бастрыкин прибыл на место теракта в «Крокусе» и провел оперативное совещание

Фото: t.me/sledcom_press

Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл на место теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, где провел оперативное совещание, сообщили в пресс-службе ведомства. Кроме того, глава СК проконтролировал работу следственной группы на месте трагедии и сориентировал подчиненных на выполнении задач по восстановлению картины произошедшего.

Председатель СК России сориентировал подчиненных на выполнении задачи по восстановлению картины теракта в деталях, в том числе и предшествовавших событий. Следствие в настоящее время продолжает сбор и фиксацию доказательств совершенных преступлений, — заявили в ведомстве.

Как отметил Бастрыкин, следствию необходимо установить всех лиц, причастных к совершению теракта в «Крокусе», в особенности организаторов преступления. Он потребовал от подчиненных выяснить все мельчайшие подробности случившегося, а также призвал внимательно работать со всеми пострадавшими и очевидцами.

Ранее подросток Ислам, работавший гардеробщиком в «Крокус Сити Холле», рассказал, как ему удалось вывести из здания более ста человек. По словам школьника, он действовал четко по инструкции, а также хорошо знал расположение входов и выходов.