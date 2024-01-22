Бастрыкин поручил выявить причастных к обстрелу рынка в Донецке

Фото: МО Украины

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению, сообщает пресс-служба СК РФ. В ведомстве отметили, что каждый из них получит правовую оценку.

Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры, — уточнили в ведомстве.

Обстрел Кировского района Донецка произошел в воскресенье, 21 января, около 10:00 мск. В числе пострадавших есть дети. ВСУ нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с Кураховского и Красногоровского направлений.

В ДНР объявили 22 января днем траура по жертвам в Донецке. Власти Запорожской области предложили помощь попавшему под обстрел ВСУ Донецку. По словам губернатора Евгения Балицкого, регион мысленно остается с пострадавшей республикой.

Произошедшее и участие Запада в этом станут одной из тем обсуждения на мероприятиях в Совете Безопасности ООН с участием главы МИД России Сергея Лаврова. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российская делегация отправится в Нью-Йорк в ближайшее время.