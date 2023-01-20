Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело за истязания девочки в Бурятии

Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Александр Бастрыкин

Уголовное дело по факту издевательств над девочкой-инвалидом в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии поручил возбудить председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Как сообщили в официальном Telegram-канале ведомства, также региональное отделение СКР обязали представить в центр доклад о результатах расследования.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Викторовичу Сухорукову возбудить уголовное дело по данному факту и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении СК.

Видео с издевательствами опубликовали в одном из местных пабликов в соцсети «ВКонтакте». Три подростка били девочку, а в это время рядом стояли и смотрели другие школьники. Известно, что жертва буллинга — инвалид по зрению с рождения, из-за чего ей противопоказаны любые физические нагрузки на глаза.

Ранее Бастрыкин поручил завести уголовное дело после публикации в соцсетях видео, запечатлевшего издевательства омского треш-стримера над ребенком. На кадрах многодетная мать ночью слушает музыку на полной громкости, курит в присутствии малыша, а также поит его алкоголем. В один момент она связала плачущего малыша, чтобы он ей не мешал. За издевательства зрители присылали россиянке денежные пожертвования.