Бастрыкин поручил возбудить дело после гибели школьника в Татарске

Фото: Russian Investigative Committee/via Global Look Press

Александр Бастрыкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели школьника в городе Татарске Новосибирской области, пишет «МК в Новосибирске». 13-летний мальчик скончался во время тренировки по волейболу.

Завести дело было поручено руководителю СУ СК РФ по Новосибирской области Евгению Долгалеву. По данным ведомства, в настоящее время следственные органы СК РФ НСО проводят процессуальную проверку.

Как сообщалось, мальчик умер после тренировки в школе. По словам местных жителей, тренер пытался реанимировать ребенка до приезда скорой, но школьник скончался в больнице.

Похожая трагедия произошла 24 апреля в школе города Донецка Ростовской области, где на физкультуре умер 12-летний ученик. Ребенок скончался на уроке после того, как почувствовал недомогание и потерял сознание. Поскольку смерть школьника произошла на территории образовательного учреждения в учебное время, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Представители СК рассказали, что следователи допросили очевидцев произошедшего, а также педагогический состав школы. Кроме того, специалистами была истребована медицинская документация о состоянии здоровья погибшего.