Бастрыкин поручил возбудить дело из-за смерти младенца в Тынде

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Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденной в больнице города Тында Амурской области, сообщает пресс-служба Следкома. Девочка умерла через два дня после рождения.

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту смерти новорожденного в больнице Амурской области, — говорится в сообщении.

По мнению женщины, состояние дочери ухудшилось после того, как врач промыли ей желудок. По данному факту региональное следственное управление проводит доследственную проверку.

Ранее в роддоме Дербента ребенок получил некроз и пролежни III стадии. Младенец родился в родильном отделении Дербентской центральной больницы в июле 2022 года. По состоянию здоровья его поместили в реанимацию, где он находился на протяжении 20 дней. Известно, что там под ноги ребенку подкладывали резиновую грелку с водой, из-за протекания которой малыш получил ожоги. В августе текущего года он был переведен в Детскую республиканскую клиническую больницу имени Кураева в Махачкале. Там у ребенка обнаружили некроз и пролежни III степени.

В городе Луга Ленинградской области мать обнаружила тело новорожденного сына в кровати. Погибшему младенцу был месяц, он спал вместе с женщиной в одной постели. Судмедэксперты установили, что причиной гибели новорожденного стала компрессионная асфиксия, мальчику сдавило грудь и живот.