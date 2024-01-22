Бастрыкин поручил проверить школу, где детям дали хлеб со стеклом Бастрыкин поручил проверить школу в Нижнем Тагиле после найденного в еде стекла

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить школу в Нижнем Тагиле, где детям дали хлеб с фрагментами стекла, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета. Инцидент произошел в горно-металлургической средней общеобразовательной школе. Председатель СКР потребовал доклад о ходе проверки.

Председатель СК России дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе доследственной проверки, — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, осколки в хлебе попались пяти ученикам первого класса. Мать одной из школьниц отметила, что после уроков ее дочь пожаловалась на боли в горле и желудке. Женщина переживает, что девочка могла проглотить осколок стекла.

По словам матери, детей не стали отводить к школьному врачу, а об инциденте стало известно только на следующий день. Как рассказала женщина, ей позвонила классный руководитель, чтобы узнать о состоянии ребенка. Она подчеркнула, что, по версии учителя, в школе в тот день не было врача. При этом директор утверждает, что медицинский работник присутствовала в образовательном учреждении. Мать пострадавшей обратилась в Роспотребнадзор Свердловской области с жалобой.

В Хабаровском крае ранее ученики школы № 2 села Некрасовка обнаружили червя в макаронах и мертвую пчелу в йогурте, которые им подали в столовой на обед. О находках сообщили в региональное отделение Общероссийского народного фронта Хабаровского края.