Бастрыкин поручил проверить работу перинатального центра в Рязани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить работу перинатального центра в Рязани и передать в Главное управления СК материалы уголовного дела. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что расследование будет продолжаться, сообщает «МК в Рязани».

Как уточняет издание, в 2019 году медики перинатального центра выбрали неверную тактику проведения родов. Из-за этого ребенок при рождении стал инвалидом.

Материалы дела передадут в ГУ СКР для продолжения расследования. Глава ведомства добавил, что необходимо проверить полноту и качество расследования дела в СУ СКР по Рязанской области и дать соответствующую оценку.

В одном из роддомов Новосибирска ранее не нашли ответственных за инцидент, произошедший в июле прошлого года, когда новорожденная девочка упала вниз головой на бетонный пол, получив переломы черепа. Сначала врачи заявили, что ЧП случилось из-за стремительных родов, а позже и вовсе усомнились в самом факте падения ребенка.

До этого суд города Братска Иркутской области удовлетворил иск семьи Богдановых к местному медицинскому центру, где три года назад у них умерла новорожденная дочь, а мать потеряла способность к деторождению. Сумма компенсации составила 5 млн рублей.