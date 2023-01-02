Бастрыкин поручил провести проверку после задержания мигрантов в Петербурге Бастрыкин поручил провести проверку после массового задержания мигрантов в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после массового задержания мигрантов в центре Санкт-Петербурга в Новый год, сообщили в пресс-службе ведомства. Поручение дано исполняющему обязанности руководителя ГСУ СКР по Петербургу Марине Парастаевой.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу Марине Григорьевне Парастаевой провести процессуальные проверки на предмет нарушения миграционного законодательства и возможного совершения мигрантами уголовно наказуемых деяний, о чем представить подробный доклад, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что около 2 тысяч мигрантов из стран ближнего зарубежья задержали в новогоднюю ночь в центре Петербурга. В ведомстве подчеркнули, что были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства.

В МВД добавили, что из-за большого количества желающих встретить праздник у главной елки Петербурга полиция во избежание давки и возможных инцидентов ограничивала свободный проход на Дворцовую площадь. Там же, на Дворцовой площади, наряды полиции предотвратили более десяти попыток использования пиротехники, которые в ситуации большого скопления людей могли привести к трагедии.