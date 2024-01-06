Бастрыкин поручил доложить ему о ситуации с отоплением в Подмосковье

Фото: kremlin

Александр Бастрыкин

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с отключением электроэнергии и отопления в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства. Чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, а также в Раменском и Наро-Фоминском районах.

Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования, — сказано в публикации.

Ранее глава ведомства поручил представить ему доклад о ходе проверки по факту ненадлежащей подачи электроэнергии и теплоснабжения для жителей Чехова. Аналогичные проверки пройдут в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Как заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, от подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан. По предварительным данным, в городе было отключение электричества, и после этого последовал гидроудар.

До этого режим чрезвычайной ситуации локального характера ввели в Подольске из-за отсутствия отопления в многоквартирных домах в части микрорайона Климовск. По данным Минэнерго, причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения в котельной. Это привело к утечкам теплоносителя в нескольких местах на теплотрассе.