Бастрыкин отстранил от должности руководителя СУ СКР по Самарской области

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин отстранил от должности руководителя следственного управления (СУ) СКР по Самарской области Марата Галиханова, сообщает пресс-служба ведомства. Там уточняется, что мера принята на время проведения служебной проверки.

Поводом для нее стало совещание по видеоконференцсвязи, на котором глава ведомства выслушал жителей Самарской области. Бастрыкин счел неудовлетворительными результаты работы регионального следствия в части инцидентов с мигрантами.

Ранее в регионе произошло несколько громких случаев с участием иностранных граждан. Подростки из стран ближнего зарубежья ограбили ребенка в Самаре, после чего преследовали местных детей, выкрикивая угрозы. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по этому делу. Также в областном центре произошли несколько драк между подростками и мигрантами, были пострадавшие. Следователи завели уголовные дела о хулиганстве, побоях и умышленном причинении вреда здоровью. Пятеро обвиняемых, двое из которых несовершеннолетние, арестованы судом.

Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что мигранты, угрожавшие самарскому губернатору Дмитрию Азарову, были задержаны. Он уточнил, что подозреваемые являются родными братьями, в Россию они приехали из Таджикистана. Иностранцы, о которых идет речь, стали участниками нескольких драк в период с 15 по 17 октября.