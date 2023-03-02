Бастрыкин направил следственную группу в Брянскую область Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянской области

Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России в своем Telegram-канале сообщил, что председатель ведомства Александр Бастрыкин направил следственную группу из Центрального аппарата на место происшествия в Брянской области. В состав группы вошли криминалисты и эксперты.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области, — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал губернатор этой области Александр Богомаз, два мирных жителя погибли, а мальчик 2012 года рождения ранен в результате действий диверсионной группы в селе Любечане. Некоторые СМИ сообщили, что десятилетний мальчик Федор помог двум девочкам, которые ехали в школу в той же машине.

2 марта украинские диверсионно-разведывательные группы проникли на территорию Брянской области и обстреляли автомобиль с детьми, в результате чего был смертельно ранен водитель, несовершеннолетний мальчик получил ранение ребра.

Ответственность за нападение впоследствии взял на себя «Русский добровольческий корпус» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ.