Баскетболисту-колясочнику грозит пожизненное за перевозку 20 кг мефедрона SHOT: в Казани задержали баскетболиста-колясочника при перевозке 20 кг мефедрона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Казани задержали баскетболиста — инвалида-колясочника за перевозку 20 килограммов мефедрона, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, спортсмену грозит пожизненное заключение.

Как передает канал, 32-летний мужчина ехал из Нижнего Новгорода в Иркутскую область, когда его остановили на стационарном посту для проверки. Во время осмотра автомобиля между вторым и третьим рядами сидений обнаружили белый порошок в упаковках. Содержимое отправили на экспертизу, которая показала, что в пакетах находились наркотические вещества.

Задержанный является инвалидом первой группы из-за травмы позвоночника. Ранее он выступал за команду по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье», которая участвовала в чемпионате России. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков.

Ранее в автомобиле хоккеиста Дмитрия Химушкина обнаружили более 30 свертков с белым порошком. Московские правоохранители отправили вещество на экспертизу, чтобы установить состав содержимого. Полиция начала проверку. Спортсмен выступает за команду «Котофей» в Ночной хоккейной лиге.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.