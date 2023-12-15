Башкортостанец выбрал СВО и получил отсрочку от уголовного наказания

Фото: МО РФ

Благоварский межрайонный суд отсрочил исполнение уголовного наказания для жителя Башкирии из-за его участия в СВО, сообщила пресс-служба суда. Заключение контракта с Министерством обороны сочли исключительным обстоятельством, которое позволяет отложить приговор.

Заключение осужденным гр. Р. контракта о прохождении военной службы с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции, суд считает исключительным обстоятельством, позволяющим отсрочить исполнение приговора, в связи с чем, удовлетворил ходатайство осужденного об отсрочке исполнения приговора в связи с исключительными обстоятельствами, но не более чем на шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданин был приговорен к исправительным работам сроком на восемь месяцев и штрафу, также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Мужчина был осужден по статье об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Ранее Верховный суд предложил немедленно освобождать тяжелобольных заключенных от отбывания наказания. Известно, что в 2022 году по причине проблем со здоровьем тюрьму покинули 2132 человека.