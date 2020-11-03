Башкирские студенты-медики отказываются от практики в «ковидных» больницах

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Казанский правозащитник написал жалобу в Следственный комитет на заявление муфтия РТ, сообщает inkazan.ru . После инцидента с убийством учителя во Франции Самигуллин не осудил действия убийцы. При этом назвал всех, кто таким образом оскверняет имя пророка, «жалкими моральными уродцами и ничтожествами, которые деградируют от собственной бездуховности».

Башкирия

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Башкирии учащиеся медвуза и их родители выступили против «добровольно-принудительной» студенческой практики в «ковидных» больницах. Журналисты Mkset побеседовали с ними. Они не верят, что практикантов смогут обеспечить спецкостюмами, которых не хватает даже штатным врачам.

Нижегородская область

В Нижегородской области 61-летний мужчина убил своего 71-летнего товарища, пишет newsnn.ru . Ссора произошла во время распития спиртных напитков: мужчина избил пенсионера, а потом вызвал ему скорую. Однако пострадавший скончался.

Удмуртия

В Ижевске зоозащитники пожаловались, что в одном из домов представители управляющей компании замуровали кошку с котятами в подвале. Как отмечают журналисты udm-info.ru , кошки часто прячутся в подвалах зимой, попадая в них через открытые продухи. По закону хотя бы один из них должен быть открыт круглый год — для поддержания температурного режима в доме.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону трое крымчан получили до 17 лет тюрьмы за организацию террористической ячейки, пишет rostovgazeta.ru . Они пропагандировали идеи запрещённой в РФ Партии исламского освобождения — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Приморье

Во Владивостоке жители одного из микрорайонов вышли на пикет против точечной застройки, пишет vostokmedia.com . Изначально застройщик планировал возвести многоуровневую автостоянку, однако планы поменялись и сейчас на месте старой стоянки может появиться новая многоэтажка.

Омская область

В год в Омске тратят десятки миллионов рублей на заборы, которые ограждают другие заборы, перекрывают проезды, пешеходные переходы и мешают трамваям. Как пишет gorod55.ru , жители критикуют неудобство и неэстетичный вид: по их словам, одну из детских площадок в городе огородили колючей проволокой. Однако власти от этой практики отказываться не спешат.

Оренбургская область

Сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области» выкинули в мусорный контейнер справки с результатами теста на коронавирус. Как пишет 56orb.ru , бумаги содержали все персональные данные пациентов. По словам местных жителей, они неделями не могут дождаться результатов теста на COVID-19.

Карелия

Дизайнер Артемий Лебедев предложил мэрии Петрозаводска свои услуги. Как сообщает karelinform.ru , он заявил, что может разработать дизайн-коды для фасадных вывесок, чтобы здания в центре города пришли к единому стилю. В регионе по вопросу рекламных баннеров состоялся судебный спор.

Тюменская область

В Тюмени врачам начали оказывать психологическую помощь из-за пандемии COVID-19. Как сообщает nashgorod.ru , медики, работающие в «красной зоне», а также тревожные пациенты смогут пообщаться с психологами и психотерапевтами или позвонить на «телефон доверия».

Хабаровский край

В Хабаровском крае выявили свыше 370 нарушений природоохранного законодательства. Как сообщает transsibinfo.com , злоумышленники заплатили штрафов почти на 11 миллионов рублей — эта сумма в два раза превышает результат за прошлый год.

Ставропольский край

На Ставрополье полиция жёстко задержала посетителя супермаркета, который не захотел надевать маску и поругался с охраной. Как пишет newstracker.ru , на видеозаписи с камер наблюдения видно, что двое из четырёх полицейских сами были без масок и вели себя довольно агрессивно. Лежащему на полу мужчине брызнули в лицо из баллончика.

Челябинская область

В лесах Красноармейского района Челябинской области активисты обнаружили огромные стихийные свалки. Как пишет «Курс дела» , чиновники никак не реагируют на мусорный хаос. Общественники написали обращение в прокуратуру, так как двум населённым пунктам грозит экологическая катастрофа.

ХМАО

Жители Нижневартовска накопили 230 млн рублей долгов за горячую воду и тепло. Как пишет muksun.fm , большая часть долга — 160 млн рублей — числится за собственниками многоквартирных домов. Управляющие компании задолжали 65 млн рублей. Жители частного сектора не оплатили счета на 7,5 млн рублей. В городе составили антирейтинг управляющих компаний, на счету которых висят долги.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Волгоградская область превысила порог заболеваемости ОРВИ. Количество заболевших взрослых превышает пороговое значение в 2,7 раза, подтвердили в областном Роспотребнадзоре. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , Волгоградская область вошла в число 47 регионов, где эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ оказались превышены по совокупному населению.

Свердловская область

В Екатеринбурге кондуктор автобуса подралась с пассажиркой из-за спущенной с носа маски, пишет издание tagilcity.ru . По словам очевидицы происшествия, женщина зашла в автобус в маске, которая была не на носу, а висела ниже. В результате из-за этого началась драка. Ранее в Екатеринбурге между пассажирами автобуса случился конфликт. Мужчину, который отказывался надевать маску, вытолкнули из автобуса.

Ленинградская область

В Петербурге семилетний мальчик выстрелил из пистолета в младшего брата, пишет newia.ru . Ребёнок взял травматический пистолет отца из тумбочки и выстрелил в своего брата. В полиции отмечают, что всё случилось по недосмотру родителей. По предварительным данным, мальчик получил касательное ранение. В сопровождении родителей он госпитализирован для оказания медицинской помощи.

Хакасия

Три энергопредприятия в Хакасии признали неготовыми к зиме. По результатам проверки региональной комиссии отрицательные акты готовности к работе в осенне-зимний период получили Черногорский филиал ООО «Энергосервис», ПАО «Коммунаровский рудник» и Сорский ГОК, сообщает newkhakasiya.online . Самая большая проблема в том, что в посёлке Коммунар не модернизируются линии электропередачи. Высоковольтная линия электропередачи находится в плачевном состоянии.

Новосибирская область

В Новосибирской области больной набросился на медсестру с кулаками. Пациент устроил дебош в Центральной районной больнице Искитимского района, устав стоять в очереди, пишет atas.info . Врач сообщил, что молодой человек вёл себя неадекватно, ругался матом, замахивался на медперсонал. При этом он не был записан на приём. Руководство обратилось в полицию.