Башкирская колония снова решила купить «банан» Башкирская колония объявила тендер на покупку двух «бананов» вместо одного

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Башкирская колония № 7 вновь объявила тендер на покупку плавательного «банана» для катания по воде, передает РБК. Теперь учреждение намерено приобрести два плавательных средства вместо одного шестиместного, следует из информации на сайте госзакупок.

Отмечается, что бюджет на покупку сократили до 116,3 тысячи рублей. На эту сумму база отдыха «Дубрава», закрепленная за ФКУ ИК-7 УФСИН России, хочет приобрести не только «бананы», но и электрический насос, набор переходников, чехол, ремкомплект и механическую помпу. Подчеркивается, что гарантия на швы плавательного средства должна быть не менее года, а материал — ПВХ плотностью 700–850 г/кв. м.

Ранее исправительная колония города Мелеуз в Башкирии объявила конкурс на покупку шестиместного водного «банана» за 132 тысячи рублей. Позже местные сотрудники ФСИН сообщили, что надувной аттракцион нужен для отдыхающих на базе отдыха «Дубрава», которая находится на берегу Нугушского водохранилища.