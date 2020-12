Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Шоумен из Казани обвинил Моргенштерна и Егора Крида в нарушении авторского права на его песню «Владимир Путин — молодец», пишет inkazan.ru . За публикацию части его произведения в TikTok он требует от Моргенштерна заплатить 300 тысяч рублей, а от Крида — 1 млн рублей.

Башкирия

В Башкирии тысячи рыб вмёрзли в лёд на местном озере. Как пишет Mkset , рыба ежегодно входит в это озеро на икромёт, а потом возвращается в реку Белая. Однако канал для выхода запрудили.

Нижегородская область

В Нижегородской области из-за пандемии резко возросло количество желающих пройти компьютерную томографию. Журналисты NewsNN выяснили, насколько обследование остаётся доступным и кому его стоит пройти.

Удмуртия

В Можге трое пьяных мужчин убили девушку. Как пишет udm-info.ru , мотивом стало то, что их знакомая находилась в розыске. Мужчины испугались, что из-за этого у полиции могут возникнуть к ним претензии.

Ростовская область

Жителя Ростова-на-Дону приговорили к 18 годам тюрьмы за убийство собственной бабушки, пишет rostovgazeta.ru . Мужчина пришел домой к погибшей с целью ограбления, однако в процессе нанёс пожилой женщине 42 удара ножом.

Приморье

В Артёме полицейский застрелил бродячую собаку, пишет vostokmedia.com . Как рассказали местные жители, агрессивный алабай некоторое время бегал по улицам без надзора и местные опасались выходить из дома.

Омская область

Омская прокуратура начала проверку после того, как водитель автобуса выгнал на мороз пожилую женщину с ограниченными возможностями. Как пишет gorod55.ru , мужчине не понравилось, что она слишком долго поднималась в салон на инвалидной коляске.

Оренбургская область

В Оренбургской области закончили расследование по делу о содействии терроризму. Как пишет 56orb.ru , мужчина и его жена собирали и передавали деньги для запрещённой в России террористической организации «Исламское Государство». Средства предназначались для подготовки преступлений.

Карелия

Медики в Карелии жалуются на невозможность получить «коронавирусные» страховки, положенные тем, кто заразился на работе. Как сообщает karelinform.ru , мазки часто приходят ложноотрицательные. Причём после платного анализа на антитела к COVID-19 в поликлиниках не хотят признавать результаты анализа крови.

Тюменская область

Под Тобольском в один из домов ворвался медведь и разгромил его. Как сообщает nashgorod.ru , местные жители предположили, что хищник не смог залечь в спячку и бродил по округе в поисках еды. На вызов приехали охотинспекторы, которые нашли медведя и застрелили его.

Хабаровский край

Jussi Nukari via imago-images.de/Global Look Press Jussi Nukari via imago-images.de/Global Look Press

В Хабаровске вырос процент пожаров в частном секторе. Как сообщает transsibinfo.com , чаще всего причинами возгорания становятся растопленные печи, работающие обогреватели и людская халатность. За предыдущие два месяца в регионе было зафиксировано 24 пожара в частных домовладениях.

Ставропольский край

Жители села на Ставрополье остались без медпомощи из-за увольнения всех врачей. Как пишет newstracker.ru , местные жители, некоторым из которых больше 80 лет, вынуждены ездить в соседнее село, чтобы поставить уколы.

Челябинская область

Популярная британская актриса Кейт Бекинсейл на своей странице в Instagram опубликовала фотографию грузовика с рекламой фирмы из Магнитогорска со своим лицом, пишет «Курс дела» . Актриса очень удивилась, что рекламирует системы безопасности под ключ. Региональная антимонопольная служба уже начала проверку из-за нарушения закона «О рекламе».

ХМАО

Глава отделения «Коммунистов России» в ХМАО Вадим Абдуррахманов, баллотирующийся на пост главы Сургута, был задержан полицией. Его арестовали за драку, которую он устроил с пассажиром в такси. Как пишет muksun.fm , оба участника конфликта были помещены в ИВС. Вадим Абдуррахманов стал одним из первых кандидатов на пост главы Сургута. Он подал документы еще 15 декабря.

Волгоградская область

Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгоградской области продолжают расти цены на растительное масло, яйца и муку. Как пишет novostivolgograda.ru , заметно в области подорожали куриные яйца — на 5,45%, теперь десяток яиц можно купить за 68 рублей 86 копеек. Мука поднялась в цене до 33 рублей 57 копеек за килограмм, прирост составил 1,24%.

Свердловская область

В метро Екатеринбурга местные жители устроили акцию поцелуев против ограничений по коронавирусу. 24 декабря тридцать пар в метро одновременно сняли маски и начали целоваться. По словам организаторов, так они хотят привлечь внимание к ограничениям по проведению концертов из-за пандемии, пишет издание tagilcity.ru .

Ленинградская область

В Петербурге группа депутатов обратилась в суд, чтобы тот разъяснил, насколько коронавирусные ограничения в городе соответствуют действующему законодательству, пишет newia.ru . По словам одного из истцов, те полномочия, которые попали в руки городских властей во время пандемии коронавируса в 2020 году, подчас были использованы со злоупотреблениями, «избирательно и непрофессионально».

Хакасия

Принятый депутатами бюджет Хакасии опротестовала республиканская прокуратура, сообщает newkhakasiya.online . В утверждённом депутатами бюджете дефицит на 2021 год превысил 19% от налоговых и неналоговых доходов, что противоречит Бюджетному кодексу, по которому предельный уровень дефицита не может превышать 15%. Помимо этого, прокурор назвал планируемые доходы необоснованно завышенными.

Сибирь

Девятилетняя девочка из Новосибирска подверглась травле со стороны одноклассницы за нежелание с ней дружить. Как пишет atas.info , это продолжается уже год. Ребёнок находится на больничном. Матери уже предложили перевестись, но такой расклад её не устраивает. При этом классный руководитель не в курсе того, что происходит в классе.