Башенный кран у детского сада едва не спровоцировал трагедию Mash: стрела башенного крана упала рядом с детским садом в Новосибирске

Telegram-канал Mash Siberia сообщил со ссылкой на очевидцев, что стрела башенного крана упала рядом с детским садом в Новосибирске. По данным канала, инцидент произошел на улице Рельефной, когда рабочие разбирали технику.

В «Mash Siberia» уточнили, что рядом с местом, где были дети, рухнула часть конструкции, родители воспитанников детского сада уже обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор. Канал сообщил, что они беспокоятся за безопасность малышей и недовольны тем, что дети дышат пылью.

Ранее в ДТП с маршруткой и грузовиком в Болотнинском районе Новосибирской области пострадали девять человек, сообщается в официальной группе службы «112» в регионе. Там уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

До этого жителя поселка Речник Новосибирской области арестовали за покушение на бабушку и дедушку. По версии следствия, внук проживал с бабушкой и дедушкой и вел аморальный образ жизни, не работал и употреблял запрещенные вещества. Из-за этого родственники часто ссорились. 14 марта между мужчиной и родными вновь разгорелся конфликт. Подозреваемый ушел из дома, но через несколько часов вернулся пьяным и попытался убить бабушку и дедушку. Те оказали сопротивление, сам мужчина успел скрыться, через несколько дней его удалось задержать. Пострадавшие были госпитализированы.