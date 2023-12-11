Барнаульская бизнес-леди пыталась отравить бывшего водкой с метадоном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Барнауле против местной 39-летней предпринимательницы возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство бывшего возлюбленного, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Алтайскому краю. Она пыталась напоить 42-летнего мужчину водкой со смертельной дозировкой метадона, когда пришла к нему в гости. Мужчина отказался от алкоголя, чем спас себе жизнь.

В ноябре женщина пришла в гости к мужчине, принесла ему продукты и несколько бутылок с алкоголем, среди которых была смертельная доза наркотика. Потерпевший, ничего не подозревая, поставил спиртное в шкаф, не желая его употреблять, — сообщает СКР.

Также фигурантом дела стал 38-летний брат подозреваемой. Именно он передал ей наркотик, зная о злом умысле родственницы. Как именно сотрудники угрозыска узнали о готовящемся преступлении, в официальном отчете не уточняется. Они изъяли бутылку с жидкостью и установили ее состав. Оба обвиняемых находятся в СИЗО. Согласно данным Telegram-канала Mash Siberia, пострадавший сам заподозрил неладное, учитывая, что его бывшая сожительница по образованию медик.

Известно, что подозреваемая и потерпевший познакомились в 2018 году и некоторое время жили вместе, пока женщина не начала ревновать сожителя. Устав от психологического давления, он переехал от нее и стал жить один.

Ранее в Красноярском крае 19-летний юноша жестоко избил своего 10-летнего брата. Причиной нападения стала ревность к родителям. На допросе парень признался, что возненавидел брата, так как после его появления в семье отец с матерью перестали уделять ему внимание.