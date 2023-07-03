Барнаулец собрал работающую машину Человека-паука

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look press

Житель Барнаула Виктор Лакизин в гараже собрал машину Человека-паука, сообщает издание «Толк». По словам мужчины, в «спайдермобиль» можно поставить электродвигатель, однако далеко на таком авто уехать не получится.

На машину можно поставить электродвигатель, но далеко на нем все равно не уедешь. Я специально сделал выставочный вариант, чтобы ею украсить тематическую экспозицию, зал большого магазина и не только. Главная идея в том, чтобы создавать эксклюзивные модели для красоты. Ими можно любоваться, фотографироваться на их фоне, — сказал Лакизин.

Барнаулец добавил, что многие материалы для сборки фантастических машин он покупает в интернете, однако есть и те, которые он купил в обычном магазине. Так, на украшение кузова «спайдермобиля» ушло около 10 000 белых и красных страз.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала фестиваль для поклонников современной культуры, в том числе для геймеров, косплееров, фанатов k-pop, комиксов и сериалов. «Фандом Фест», в рамках которого посетители смогут пообщаться с авторами, актерами и создателями фильмов, состоится 10–12 ноября в Москве на площадке Maine Stage.