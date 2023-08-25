Барби-собака из Воронежа заинтересовала полицию На улицах Воронежа заметили собаку с розовой шерстью

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Барби-собаку с розовой шерстью заметили на улицах Воронежа, пишет местное издание moe-online.ru. По информации журналистов, животное успело привлечь внимание не только местных жителей, но и правоохранительных органов.

Миниатюрный пес принадлежит местной жительнице. Вместе с питомцем она ездит по городу на автомобиле, часто появляясь на публике. Местные жители, пользуясь случаем, фотографировались с необычным животным. Как следствие, розовая собака обрела популярность в социальных сетях. Однако многие относятся к ситуации негативно, называя покраску шерсти издевательством.

Эксперты, в частности, подчеркивают, что краска может вызвать аллергическую реакцию, так как животные более чувствительны к токсинам. На этом фоне, как пишет Telegram-канала SHOT, розовой собакой уже заинтересовались зоозащитники, а также полиция.

Ранее ветеринарный врач Михаил Шеляков объяснил, почему многие собаки могут годами помнить своих умерших хозяев. По его словам, между животным и человеком формируется дистантная связь, которую наука пока не в состоянии объяснить. Сам он сравнил свойство со связью матери и ребенка. Так, женщина может чувствовать, что с ее чадом что-то не так.