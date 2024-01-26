Банк в Новосибирске оштрафовали за излишнее рвение найти должницу В Новосибирске банк оштрафовали за раскрытие личных данных должницы ее матери

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Банку в Новосибирске выписали штраф в размере 200 тысяч рублей за излишнее рвение найти должницу, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на ГУ ФССП по региону. Один из сотрудников активно разыскивал заемщицу и раскрыл личные данные ее матери и соседке по дому.

Как уточняет издание, при этом у банка не было согласия клиентки на взаимодействие с третьими лицами по поводу долга. Кроме того, с ней не было заключено соглашение о способах взаимодействия для взыскания просроченной задолженности. В итоге приставы постановили, что сотрудник банка совершил административное правонарушение. Ему выписали предупреждение, а банку назначили штраф.

Один из российских банков ранее оштрафовали на 55 тысяч рублей из-за сотрудника, который угрожал матери мобилизованного, чтобы выбить долг по кредиту ее сына. Коллектор названивал женщине по ночам, называл ее свиньей и обещал «вынуть душу». Самого злоумышленника уволили в конце 2023 года и оштрафовали на пять тысяч рублей.

До этого в Иркутске коллекторов, превративших жизнь местной жительницы в кошмар из-за долга в 10 тысяч рублей, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Они ежедневно звонили женщине, присылали СМС с угрозами и оказывали на нее психологическое давление.