Банду вымогателей у таксистов поймали в российском регионе Суд арестовал двух человек по делу о вымогательствах у таксистов во Владивостоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал двух человек по делу у вымогательствах о таксистов, которые действовали в рамках межэтнической группы, сообщает РИА Новости. Еще троих фигурантов отправили под домашний арест.

Двух граждан арестовали, еще троих отправили под домашний арест, — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, четырех участников группы задержали по подозрению в вымогательствах у таксистов, которые работали в аэропорту Владивостока. Признаки преступной деятельности выявили в ходе мониторинга в СМИ. Злоумышленники незаконным образом пытались регулировать работу водителей, угрожали им насилием и уничтожением имущества. Впоследствии стало известно, что арестованы два гражданина Узбекистана, а троих россиян отправили под домашний арест.

Согласно версии следствия, фигуранты еженедельно вымогали по пять тысяч рублей у таксистов. Преступная деятельность продолжалась с сентября 2021 по май 2024 года. В ходе обысков дома у злоумышленников обнаружены средства связи и оружие.

Возбуждено уголовное дело о вымогательстве с применением насилия организованной группой. Сотрудники регионального управления ФСБ сопровождают расследование. Прокуратура держит на контроле ход и результаты следственных мероприятий.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители за три минуты поймали угонщика автомобиля такси. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда решился на преступление. Таксист оставил ключи в замке зажигания и отлучился, ему вернули машину.