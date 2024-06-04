Банду профессиональных карманников задержали за кражи в российском регионе В Петербурге задержали группу карманников-таксистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Санкт-Петербурга задержала банду профессиональных карманников, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Как указал канал, основной фигурой группировки оказался водитель, который использовал свой автомобиль Renault для поимки жертв у ночных клубов и их транспортировки до дома.

По данным источника, мужчина принимал оплату не только наличными, но и украденными айфонами с кредитными картами. Также есть версия, что банда планировала совершить кражи во время Петербургского международного экономического форума, чтобы получить большую прибыль от гостей мероприятия.

Полиции удалось выследить водителя благодаря свидетелю, который стал жертвой кражи. У него украли айфон и 5 млн рублей с карты. Геолокация оплаты покупок по кредитным картам показала, что транзакции были совершены в разных частях города, что свидетельствовало о наличии сообщников. Полиция вычислила всю банду: 43-летнего водителя и двух его сообщников, которым 19 и 22 лет. Глава банды имел судимости за вымогательство и кражу денег из банкомата. Он организовал группировку и выбирал новых жертв.

Во время последней кражи глава банды передал украденный айфон одному из сообщников, который использовал его для совершения покупок. Злоумышленники пытались замести следы и запутать полицию, однако все подозреваемые были задержаны. Уголовное дело по статье о краже было возбуждено в отношении банды.

Ранее сообщалось, что в Северной столице задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Финляндией, чтобы потом уехать на Украину. По данным СМИ, 26-летний злоумышленник оказался фанатом Адольфа Гитлера.