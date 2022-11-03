Банда в масках «Джокера» напала на тёщу певца Воробьёва

Фото: Dc Comics/Keystone Press Agency/Global Look Press

Грабители в масках «Джокера» напали на коттедж тещи певца Алексея Воробьёва в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Shot». Злоумышленники пристегнули предпринимательницу наручниками к перилам лестницы и похитили ювелирных изделий на 10 млн рублей.

Инцидент произошел накануне в подмосковном Красногорске. По словам Челышевой, во время разговора с мужем она заметила, что ее корги странно себя ведет. Выйдя из комнаты, она увидела трех мужчин в силиконовых масках с изображением Джокера.

Злоумышленники несколько раз ударили женщину по голове, надели наручники и потребовали ключи от сейфа. Напуганная россиянка сама открыла хранилище, и преступники забрали золото, драгоценности и часы, после чего сбежали. Сумма ущерба составила десять миллионов рублей.

Ранее в Ижевске сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося ограбить ломбард с помощью игрушечного пистолета. По информации следователей, это 45-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение. Момент неудавшегося ограбления попал на видео.