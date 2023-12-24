Банда хулиганов из Челябинска устроила охоту на припаркованные автомобили Mash: хулиганы из Челябинска расстреляли семь машин металлическими шариками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Несколько жителей Челябинска расстреляли припаркованные автомобили на улице Сталеваров металлическими шариками, сообщил Telegram-канал Mash Ural. После этого они решили пройтись по машинам молотком. В настоящий момент полиция пытается установить личности правонарушителей.

По информации канала, им удалось испортить семь автомобилей, припаркованных у детского центра. Предположительно, злоумышленники вели огонь из окон многоэтажек. У автомобилей сработали сигнализации, однако они не привлекли внимания владельцев. Последствия ночной «охоты» сограждан они увидели лишь утром.

В Санкт-Петербурге тем временем задержали мужчину, который ограбил церковную лавку при храме преподобного Сергия Радонежского. Момент его побега с места преступления был запечатлен камерами видеонаблюдения.

Инцидент произошел накануне на улице Школьной. По словам помощницы настоятеля храма, молодой человек зашел в лавку и попросил показать ему подвески из серебра. Получив их, он выбежал на улицу и скрылся. О произошедшем помощница настоятеля сообщила в полицию.