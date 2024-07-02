Балкон загорелся в многоэтажном доме в Екатеринбурге и попал на видео Пожар вспыхнул на балконе квартиры жилого дома в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул в квартире жилого дома на Рощинской улице в Екатеринбурге, сообщает портал E1.RU. На кадрах с места происшествия видно, что пламя охватило балкон на девятом этаже, вскоре оно перекинулось на другие квартиры. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

В МЧС сообщили E1.RU, что самостоятельно из 16-этажного дома эвакуировалось 20 человек. Пожарным удалось потушить возгорание на девятом этаже, но огонь перекинулся на десятый. Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что башенный кран загорелся на севере Москвы. В Сети появились кадры, на которых видно, что строительная техника загорелась на уровне 25-го этажа. Искры падали прямо на стоящую рядом дизельную станцию, была угроза воспламенения топлива и перекидывания огня на близлежащее здание.

До этого режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Якутии в лесах регионального характера на фоне бушующих пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Чрезвычайное положение действует на территории Томпонского и Олекминского районов. Также особый противопожарный режим введен в 17 других районах республики и в городском округе Якутск. На территории региона с 6 мая действует пожароопасный сезон.