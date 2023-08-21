Балицкий заявил о попытке штурмовиков ВСУ прорвать оборону у села Вербового Балицкий: ВС РФ уничтожили три штурмовые группы ВСУ у села Вербового в зоне СВО

Фото: МО Украины

Вооружённые силы Украины

Три штурмовые группы Вооруженных сил Украины попытались прорвать российские линии обороны в районе населенного пункта Вербовое в Запорожской области, написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, в ходе боестолкновения украинские военнослужащие были уничтожены. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Сегодня ночью противник в составе трех штурмовых групп до 40 человек пытался вклиниться в передний край нашей обороны севернее села Вербового. В результате стрелкового боя штурмовые группы были уничтожены, — написал он.

Балицкий отмечает, что группа украинских солдат также попыталась замаскировать ракетную систему залпового огня «Град» в лесополосе, однако российским военным удалось ее заметить. Установка была уничтожена, противник понес потери в личном составе. За последние 24 часа Вооруженные силы Украины потеряли на Запорожском направлении 133 человека, четыре артиллерийских орудия, а также четыре миномета, добавил Балицкий.

Продолжаем находиться на связи с нашими ребятами, оборону держат, наносят существенный урон противнику, которого каждый день бросают на убой, — подытожил врио губернатора.

Колумнист Washington Post Ишан Тхарур ранее заявил, что украинские войска понесли значительные потери в ходе контрнаступления. При этом Киеву не удалось добиться каких-либо значимых успехов. По мнению журналиста, ВСУ увязли в различных укреплениях армии России.