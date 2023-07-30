ВСУ понесли серьезные потери при попытке прорвать оборону ВС РФ Балицкий: ВСУ понесли потери при попытке прорвать оборону ВС РФ на Ореховском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины на Ореховском направлении в Запорожской области попытались прорвать оборону российских сил, но понесли значительные потери и отошли назад, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он добавил, что российская разведка также вскрыла три района сосредоточения ВСУ в Запорожской области, после чего по противнику был нанесен удар.

На Ореховском направлении противник попытался прорвать оборону, однако столкнулся с отпором наших подразделений, понес значительные потери и отошел на свои позиции, — написал он.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российская армия перешла в контратаку на населенный пункт Старомайорское. Вооруженным силам РФ удалось уничтожить и взять в плен часть украинского подразделения.

29 июля врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявлял о попытке ВСУ атаковать позиции ВС РФ в районе Старомайорского силами двух штурмовых бригад. По его словам, российская армия отбросила украинские подразделения назад, противник понес существенные потери в живой силе.

До этого военные российской армии отразили нападение украинских войск в направлении Работино. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в результате боевого столкновения были уничтожены несколько вражеских танков, БМП и одна РСЗО. Также ВСУ понесли потери в живой силе и лишились опорного пункта, добавил он.