Балицкий рассказал о самоотверженности погибшего военкора Еремина Балицкий: погибший военкор Еремин показывал правду, рискуя жизнью

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Погибший военный корреспондент «Известий» Семен Еремин показывал правду, рискуя жизнью, заявил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, журналист выполнял свой профессиональный долг с честью. Глава региона также выразил соболезнования родным и близким Еремина.

От ранений, полученных в результате удара вражеского БПЛА на Запорожском направлении, погиб военный корреспондент «Известий» Семен Еремин. Человек, который с первых дней проведения специальной военной операции говорил и показывал правду, рискуя жизнью, не оставался в стороне и с честью выполнил свой профессиональный долг до конца, — отметил Балицкий.

Ранее стало известно, что Еремин погиб от ранений, полученных в результате удара украинского FPV-дрона. Трагедия произошла в районе села Приютного на границе ДНР и Запорожской области. Журналист попал под огонь при выполнении профессиональных обязанностей — он снимал репортаж. Первый сброс с беспилотника обошелся без последствий, но после второго военкор получил несовместимые с жизнью травмы.

Репортер ВГТРК Александр Сладков, комментируя смерть Еремина, допустил, что журналист погиб в результате предметной охоты ВСУ за съемочной группой российского СМИ. По его словам, противник не оставил корреспондентам даже шанса уйти. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.