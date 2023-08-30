Украинские войска только за одну прошедшую ночь потеряли порядка 200 военных на запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ «прут», не считаясь с потерями, при этом на позиции постоянно подвозят новых мобилизованных.

Ситуация на направлении Работино остается напряженной. Противник прет, каждый раз подвозят новых мобилизованных взамен тех, кто полег в первые же минуты их так называемых штурмов. Только за прошедшую ночь на запорожском направлении полегло около двухсот солдат из числа ВСУ, - написал Балицкий.