Балицкий рассказал о десятке пережитых покушений

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что с момента назначения на пост главы региона на его жизнь покушались не менее десяти раз. По его словам, это происходит системно. В интервью РИА Новости политик рассказал, что ему и сейчас поступают угрозы, однако, по его мнению, это смешно.

Это системно, да. Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, — сказал Балицкий.

Угрозы врио главы региона счел бессмысленными, ведь он живет интересами своего народа и своей родины.

Политик добавил, что его пытались подкупить и запугать, а когда-то близкие люди называли предателем. С последним Балицкий не согласен, поскольку в 1982 году он присягнул на верность советскому народу и продолжает сдерживать данное тогда слово.

В июле Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Подозреваемый планировал взорвать машину главы республики, позже он признался, что его завербовали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в декабре прошлого года. В Кремле Аксенова назвали «настоящим бойцом». Это не первое покушение на главу Крыма. Кого еще из представителей власти пытались устранить — в материале NEWS.ru.