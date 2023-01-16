Балицкий рассказал, когда начнутся бои за Запорожскую область Балицкий: бои за Запорожскую область начнутся этой весной

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Бои за Запорожскую область между Россией и Украиной могут возобновиться весной 2023 года, заявил в эфире телеканала «Крым 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что проведение военных действий зимой маловероятно.

Верим в то, что весной, наверное, приступим к освобождению Запорожской области в полном объеме. Раньше не думаю, что это может произойти. Мы знаем, какие силы нам противостоят — весь коллективный Запад, который себя называет цивилизованным, — сказал Балицкий.

По его мнению, Запорожье не получится быстро взять под контроль, поскольку войскам придется потратить много времени на разминирование улиц.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ 8 января совершили 89 обстрелов региона. По его словам, эта цифра является рекордной для Запорожья. Он отметил, что при обстрелах ВСУ использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

8 января Рогов сообщал, что системы противовоздушной обороны сбили три дрона-камикадзе в небе над Мелитополем. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.