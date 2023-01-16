Балицкий: ждущих прихода ВСУ жителей Запорожья отправляют копать окопы

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Евгений Балицкий

Ждущим прихода украинских военных жителям Запорожской области «дают время подумать», заявил в эфире телеканала «Крым 24» врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, если к людям не приходит прозрение, их отправляют копать окопы, а после выдворяют за пределы России.

Ждун – человек слабый. <...> Мы их не трогаем, даем время подумать. Но, если человек принимает в экстремистских мероприятиях участие – в соцсетях гадости пишет или оскорбляет Вооруженные силы. Если после первого предупреждения не понимает, значит к нему применяется выдворение. Перед этим эта категория едет и копает окопы две недели. Потрудились, а потом уже едут на Украину, — сказал Балицкий.

По прогнозам Балицкого, бои за Запорожскую область между Россией и Украиной могут возобновиться весной 2023 года. Он подчеркнул, что проведение военных действий зимой маловероятно. Балицкий утверждает, что Запорожье не получится быстро взять под контроль, поскольку войскам придется потратить много времени на разминирование улиц.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ 8 января совершили 89 обстрелов региона. По его словам, эта цифра является рекордной для Запорожья. Он отметил, что при обстрелах ВСУ использовали тяжелую артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.