Балицкий ответил на вопрос о судьбе Запорожской области Балицкий понадеялся на скорейшее установление контроля над Запорожской областью

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Евгений Балицкий

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что надеется на скорейший переход региона под контроль Вооруженных сил России. В беседе с РИА Новости на полях Всемирного фестиваля молодежи он отметил, что верит в мудрость президента Владимира Путина и силу армии страны.

Этот вопрос лучше задавать военным, но я надеюсь, что в максимально короткие сроки. Это, надеюсь, месяцы, которые могут сегодня дать нам возможность, чтобы Запорожская область была освобождена. <...> Верю в наши вооруженные силы, в мудрость нашего президента и в скорую победу, — заявил Балицкий.

Ранее губернатор региона назвал ситуацию в области стабильной и добавил, что линия фронта отодвигается. По его словам, Вооруженные силы Украины все еще наносят удары по мирным жителям и гражданским объектам, чтобы компенсировать свои неудачи на поле боя.

Вместе с тем Балицкий отметил, что ситуация в Запорожской области на данный момент гораздо лучше, чем годом ранее. По его словам, жители постепенно начинаются возвращаться в свои дома. В будущее они уже смотрят с оптимизмом, подчеркнул глава региона.