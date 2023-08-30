Балицкий опроверг сообщения западных СМИ о взятии ВСУ Работино

Фото: МО Украины

Сообщения западных СМИ о том, что украинские военные преодолели первую линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении и взяли под контроль село Работино, не соответствуют действительности, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он призвал доверять только российским официальным источникам информации.

Что бы ни говорили сегодня западные кураторы в СМИ, они говорят, что первая линия взломана и так далее. Не взломана первая линия, и тот, кто понимает, кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена. Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной. <...> Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <...> достаточно плотно закрепились на юге Работино, — сказал Балицкий.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду село Работино на Ореховском направлении. Балицкий в то же время сообщил, что это село остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Позднее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что ВС РФ нанесли массированный удар по ВСУ в населенном пункте Работино. Российские военные обстреляли противника из артиллерийских орудий в ответ на новую атаку украинской армии на Запорожском направлении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.