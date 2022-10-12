Балицкий назвал условие для создания безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС Балицкий: для создания безопасной зоны вокруг ЗАЭС нужно отодвинуть линию фронта на 100 км

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции необходимо отодвинуть линию фронта как минимум на 100 км, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он уточнил, что в нынешних условиях делать это небезопасно. По его словам, договариваться о данных мерах нужно с властями США, передает РИА Новости.

Зону вокруг атомной станции мы не можем никаким образом создать, потому что это вопрос договоренности с американцами. <...> Договариваться, пока мы не отодвинули линию фронта хотя бы на 100 км от станции, на сегодняшний день, я думаю, — это крайне небезопасно, — сказал Балицкий.

При этом он считает, что с Украиной договариваться о создании зоны безопасности бессмысленно, потому что «сегодня ты договоришься, создашь какую-то зону, запустишь станцию, она начнет работать, а через четыре дня они опять запустят по станции обстрел». Врио губернатора подчеркнул, что атомную станцию нельзя включать и выключать по щелчку пальца.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил о начале подачи электричества на ЗАЭС для собственных нужд по новым линиям электропередачи. При этом он отметил, что о полноценном запуске станции говорить рано, так как для этого необходимо гарантированное бесперебойное электроснабжение.