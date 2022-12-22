Балицкий назвал крепкой нынешнюю линию обороны Запорожья

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Позиции на линии боевого соприкосновения с ВСУ в Запорожской области удерживаются крепко, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире «Первого канала». Глава региона также рассказал, что обстрелов стало меньше.

Обстреливают меньше… это заслуга наших вооруженных сил, — сказал Балицкий

Врио губернатора добавил, что Запорожская область полностью обеспечена финансово благодаря кабмину РФ, социальные обязательства выполняются.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в Россию подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.