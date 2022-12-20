Балицкий назначал сенатора от Запорожской области Балицкий назначил сенатором от Запорожской области в Совфеде Дмитрия Ворону

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Дмитрий Ворона будет представлять исполнительную власть Запорожской области в Совете Федерации РФ, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. Он уточнил, что Ворона — уроженец Донецка, имеет большой управленческий и политический опыт.

Моим указом полномочиями сенатора Российской Федерации — представителем от исполнительного органа государственной власти Запорожской области наделен Ворона Дмитрий Николаевич, — написал Балицкий.

Ворона с октября 2020-го по февраль текущего года возглавлял Корпорацию развития Крыма. После стал советником главы республики Сергея Аксенова.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Отдельно договоры о принятии регионов в Россию подписали вместе с президентом главы субъектов — Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий соответственно.

Референдумы о вхождении в состав России прошли в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. Согласно их результатам, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.